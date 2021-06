Suvelugemist soovitavad 4- ja 6-aastane: teadmisi viirustest lastele mõistetavalt ja vahvaid lugusid loomadest

Friederun Reichenstetter

„Kuidas elab väike orav?”

Koolibri, 32 lk

Ühel päeval märkasime köögiaknast, et orav käib meie batuudi alt sammalt korjamas. Muudkui tuhnib batuudi all ja siis lippab, samblakera suus, mööda ploomipuud üles ja hüppab vupsti! kõrval kasvava kuuse sisse. Lapsed küsisid: mitu poega oraval sünnib? Kuhu ta pesa teeb? Milline ta pesa on? Mõned päevad hiljem vaataski raamatukoguriiulilt otsa õige teos. Juba samal õhtul sukeldusime raamatusse teadmisi otsima. Vahva jutustus oravate elust andis vastused kõikidele meie küsimustele.

Valeria Barattini ja Mattia Crivellini

„Ära karda, ole valmis! Viirused”

Dada AD, 40 lk

Täiskasvanutena me muudkui korrutame lastele, et koroona ees ja koroona taga. Külla minna ei saa, sõpru sünnipäevale kutsuda ei saa. Kõik see on nii kurb, aga – kuidas lapsele päriselt seletada, miks me nüüd ikkagi kodukesksed oleme? See raamat on täpselt õige abivahend, et selgitada, kuidas laps saab viiruste levikut tõkestada. Lihtsasti loetavate tekstide juures on pildid, mis aitavad tal paremini mõista muidu nii keerulisena tunduvat teemat.

Klaus Hagerup

„Tüdruk, kes tahtis päästa raamatud”

Tammerraamat, 56 lk

Mõni raamat kohe ongi maagiline. Lugu neelas meid kõiki endasse nagu hästi kirjutatud põnevik. Hinge kinni hoides elasid lapsed kaasa Anna raamatute päästmise aktsioonile. Imelised illustratsioonid panid mu mõtlema, et küll ikka tehakse ilusaid lasteraamatuid. Ei raatsinudki käest panna. Oli väga põnev ka mulle endale. Raamatute armastaja minus tundis vist sarnasust Annaga.

UKU VALIK

Johanna-Iisebel Järvelill

„Sõõm metsaõhku”

Metsalugu, 120 lk