Teadustöö paljastas, milline on Eesti laste arvates ihaldatuim kingitus

Üleriigilise konkursi raames paluti lastel kujutada parimaid või halvimaid kingitusi, mida nad kunagi on saanud või millest nad unistavad. Joonistuste põhjal valmis 2020. aasta lõpul teadustöö, mille tulemused aitavad paremini mõista tänaste laste maailma.

Tartu Ülikooli ühiskonnateaduse instituudi ja Eesti Rahva Muuseumi teadlased Kristiina Kruuse, Veronika Kalmus, Andra Siibak ja Pille Runnel analüüsisid oma töös 6-11-aastaste õpilaste joonistusi. Kuivõrd enamik lapsi keskendus oma lemmikkingitustele, jätsid teadlased mittesoovitud kingitused vaatluse alt välja ning nõnda jäi valimisse 926 tööd. Neist 582 olid tüdrukute ja 344 poiste omad.

Ihaldusväärseim kink on...

Joonistuste analüüs näitas, et laste jaoks on kõige ihaldusväärsemad kingitused lemmikloomad: koerad, kassid, hamstrid, tšintšiljad, küülikud jne. Lapsed ainult ei unistanud loomadest: enamikul juhtudel (79%) nimetasid nad lemmiklooma ka parimaks kingituseks, mille nad kunagi saanud on.

Kui tüdrukute jaoks osutus kõige eelistatumaks kingituseks lemmikloom (15,5%), siis poiste hulgas olid veelgi populaarsemad mänguautod (19,8%).

Laste sõnul soovivad nad lemmikloomi peamiselt seetõttu, et nad on elusolendid, kelle eest saab hoolitseda ja kes lastega suhtlevad. Näiteks kirjeldas üks tüdruk oma kassi: „Mis kõige tähtsam, ta on elus. Ma mängin temaga kogu aeg. Tegin talle kaelakee, kuid talle ei meeldi seda kanda. Ta on mu parim sõber.”

Joonistuste ja neile lisatud selgituste analüüsimisel selgus, et lapsed omistavad lemmikloomadele sageli inimlikke omadusi ja rolle, mis muidu on omased sõpradele, õdedele-vendadele ja perele. Näiteks kirjutas üks poiss: “Tahtsin koera, sest nii igav on oodata, kuni mu ema töölt koju jõuab. Koer oli minu elu unistus. Ma panen ta igal õhtul magama ja ta on nii õnnelik, kui ma koolist tulen.”

Lemmiklelud