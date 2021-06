Ema valusast ajast: seisin rõdul, laps süles, ja mõtlesin, et hüppan alla...

“Arvasin, et nii on kõigil kergem. Ma kujutasin ette, mida see kaasa toob, ja see ei tundunud hirmus või valus, see tundus... hoopis lohutav,” meenutab Kristi oma võitlust sünnitusjärgse depressiooniga.