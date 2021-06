Seisin rõdul, laps süles, ja mõtlesin, et hüppan alla

Kristi (32) ja Raido (33) said tuttavaks kümme aastat tagasi mais. Noored mõistsid kiirelt, et on teineteise jaoks loodud. “Olime pea iga päev koos. Juulis olime koos lastelaagris. Raido oli seal kabetreener ja mina tegin oma noorsootöö eriala jaoks praktikat. Kui laagrist tagasi tulime, ei läinudki ma enam koju, vaid Raido juurde,” kirjeldab Kristi suhte kiiret arengut.

Edasi läks veel kiiremaks. Septembri lõpus nad kihlusid, veebruaris jäi Kristi rasedaks, augustis nad abiellusid ja oktoobris sündis Robin (9). “Võiks arvata, et nii noored ei soovi last, aga meie soovisime. Mul lihtsalt oli tunne, et peaksime lapse saama, ja Raido arvas sama.”

Tagantjärele arvab Kristi, et kumbki neist ei adunud tollal, mida lapse sünd päriselt tähendab. Soovi lükkasid takka noorusaja naiivsus ja suur armumine. “Võib-olla see pole parim kombo, aga äkki ka mitte halvim,” hindab Kristi toonast otsust praegu.