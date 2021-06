Sünnitusjärgset depressiooni valusalt kogenud ema: seisin rõdul, laps süles, ja mõtlesin, et hüppan alla

Kristi (32) ja Raido (33) suhte algus kulges kümne aasta eest turbokiirusel. Noored armusid esimesest silmapilgust – juulis nad kohtusid, septembris kihlusid, veebruaris jäi Kristi rasedaks, augustis nad abiellusid ja oktoobris sündis juba esimene laps.

Tagantjärele arvab Kristi, et kumbki neist ei adunud tollal, mida lapse sünd päriselt tähendab. Lapsesoovi lükkasid takka noorusaja naiivsus ja suur armumine. Tagantjärele võib Kristi arvata, et see kõik maksiski talle valusalt kätte. Tegelikult polnud ta emaks saamiseks emotsionaalselt päriselt valmis. "Mäletan, et pärast sünnitust olin nagu kohal, aga... ei olnud ka. Mul oli raske keskenduda, ma kartsin last, tundsin, et ei saa hakkama. Ilmselt eba­kindlusest see kõik kooruma hakkas…”

Hirm lapse ees süvenes noorel ema päev päevalt aina. Kui abikaasa läks poodi, seisis naine magamistoa aknal, beebi süles, ja ei teadnud, mida lapsega peale hakata...