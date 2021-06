14 ideed kodurahuks

Eliis Kaup (35) on märganud, et tema lapsed Lovise (3) ja Franko (2) on hakanud vähem kraaklema ajast, mil nad õppisid paremini rääkima. Nüüd saab ema Lovisele soovitada, et Lovise kaasaks Frankot oma mängudesse nii, et tema õpetab, mida vend peab tegema. Läbisaamine paraneb ja tähtsana tunnevad end mõlemad – õde seetõttu, et saab venda õpetada, vend seepärast, et võib suurema mängudes oluline lüli olla.

Vaidlusi ja kaklusi tuleb ette sellegipoolest. Franko kipub vahel õde kiusama ja talt mängu­asju salaja ära võtma. Eliisi nipp on siis kaebavale Lovisele sosistada, et venna on alles nii väike, et nagunii õeta nendega mängida ei oska. Lovise jääb siis ootama ja peagi tulebki Franko õelt abi paluma. Algusest peale on neil hästi töötanud ka kokkulepe, et kui tahad teise käest huvipakkuvat lelu, pead talle midagi vahetuseks pakkuma.