Lõpp laste pidevatele kaklustele ehk ema 14 järeleproovitud nippi kodurahuks

Ema pihtimus: seisin rõdul, laps süles, ja mõtlesin, et hüppan alla

Eliis Kaup (35) on märganud, et tema lapsed Lovise (3) ja Franko (2) on hakanud vähem kraaklema ajast, mil nad õppisid paremini rääkima. Nüüd saab ema Lovisele soovitada, et Lovise kaasaks Frankot oma mängudesse nii, et tema õpetab, mida vend peab tegema. Läbisaamine paraneb ja tähtsana tunnevad end mõlemad – õde seetõttu, et saab venda õpetada, vend seepärast, et võib suurema mängudes oluline lüli olla.

See aga ei tähenda, et kõik vikerkaarevärviline roosamanna on, sest tüli võib tõusta laste vahel paljudest pealtnäha ka tähtsusetutest pisiasjadest. Oma järeleproovitud nõuandeid jagab ema väga erinevateks puhkudeks, et ära hoida kodusõdasid - rakenda neist üht või mitut, et suvi mööduks mõnusalt, mitte kohtunikuna laste vahelisi