Unustasime mehega beebi kõrvalt suhte ja armastus sai otsa

Heleri usub, et tema ja mehega juhtus see, mis juhtub paljude peredega. “Saime lapse ja kõige selle sees unustasime teineteist. Loodus on nii seadnud, et ema ja lapse side on kõige tugevam.”