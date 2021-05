Tartu Ülikooli teadur kinnitab: paratsetamool on tänase teadmise järgi ohutuim valuvaigisti nii rasedatel kui imikutel

Nimelt seisis seal, et jälgides pika aja vältel lapsi, kelle emad raseduse ajal paratsetamooli võtsid, on tuvastatud harvaesinevaid, aga murettekitavaid probleeme.

Lisaks ehmatas vanemaid uutest uuringutest rääkivas uudises olnud lause: „Mitmed mahukad uuringud üle maailma on näidanud, et lastel, kes puutusid varases eas kokku paratsetamooliga, on teistest enam aktiivsus- ja tähelepanuhäiret, autismi ja probleeme sotsiaalse käitumisega, samuti võib neil olla kaaslastest aeglasem vaimne areng.“

Heinla, kes ise uue läbiviidava uue uuringu taga on, selgitab Pere ja Kodu palvel ehmatanud teemat lähemalt ja rahustab kiirelt – kõik on hästi ja oled teinud õigesti, kui oled võtnud rasedana või andnud ka lapsele paratsetamooli.

"Eilses artiklis mainitud haiguste tekkepõhjused ei ole lõpuni selged, suure tõenäosusega on vaja mitmete halbade asjaolude kokkulangemist. Meie eesmärk on välja selgitada, kas kõrge annus paratsetamooli tundlikus eas on üks nendest teguritest ja kas oleks võimalik seda riski kuidagi vähendada," rahustab ta.

Heinla sõnab, et järgida tuleb ravimi infolehte ja arsti/apteekri juhiseid manustatavate koguste ja ravi kestvuse osas. "Ravimeid ei tohi võtta kergekäeliselt, aga emad, kes on vajaduspõhiselt võtnud ise paratsetamooli või andnud seda lapsele näiteks palaviku alandamiseks, on teinud õigesti."

Kindlasti ei tohiks valu ravimata jätta, nendib ta ka: "Valu või põletiku ravimata jätmine ei ole lahendus, vaid võib viia pikaajaliste probleemideni. Tuletame veelkord meelde, et umbes pooled lapsed on emaüsas või varases eas kokku puutunud paratsetamooliga ja tõsiseid probleeme esineb vaid väga üksikutel."