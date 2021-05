Lapsendamise pikk saaga: juba sünnitusmajas oli mu poja emal otsus tehtud, et annab lapsele paremad võimalused, kui tal endal olid

Enne Kristeliga kohtumist elas poiss väikelaste lastekodus, kus ühes rühmas oli 7-8 last. "Eks see oli nagu laste parkimise koht, peredega kohtumiseks seal ruumi polnud. Usun, et hoidjad on väga pühendunud, aga nad peavad ka ennast emotsionaalselt kaitsma. Nad ju loodavad, et need lapsed lähevad sealt ära peredesse," räägib Kristel.