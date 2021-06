Ühe paari aastad täis valu ja beebisoovi: millega me oleme selle ära teeninud, et meil ei saa kunagi olla päris enda last?

Rainer ja Külli on koos olnud veidi üle nelja aasta, aga kaht triipu testil hakkas paar lootma juba enne esimest aastapäeva, sest tunne oli nii õige. "Kui mõni teab, et ei mingeid lapsi enne, kui karjäär, maja ja rahavarud olemas, siis mina tahtsin justnimelt enne kõike seda emaks saada. Karjääri saab neljakümneselt ka teha, beebidega selles vanuses juba keerulisem," räägib Külli, kelle suurimaks sooviks on olla ema. Tänaseni pole aga tema unistus veel täitunud.

"Ma loodan, et meie lugu on abiks kellelegi, kes mõtleb, et ta on oma sarnases mures ja soovis üksinda. Sa ei ole!" kinnitab Külli ja räägib seni Raineriga käsikäes läbi käidud teekonnast, hetkel veel tunneli lõpus valgusena paistmas üks väike väike lootusekiir.

"See hetk oli nagu filmis, kus saad selle saatusliku telefonikõne, kukud sinna samusesse maha ja lihtsalt oled šokis, kuniks pääseb valla lohutamatu nutt. Esialgu käisid mu peast läbi igasugused mõtted. Jõudsin oma peas isegi selleni, et kas ma suudan temaga koos olla, teades, et ma ei saa temalt kunagi lapsi, kuigi see on minu suur soov," räägib Külli avameelselt tunnetest, lootusest, pettumustest, pisaratest ja sellestki, kui üksi ta end oma mures tunneb