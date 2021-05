Värske isa kirjeldus poja sünnist: haigla poole sõites mõtlen, mida tehti 100 aastat tagasi, kui naine ei saanud loomulikult sünnitada

Aga seda ei juhtunud. Ka järgmisel päeval seda ei juhtunud. Ja niimoodi 2 nädalat. Olgugi, et viskasime nalja, et lapsel on emme kõhus nii hea ja soe, et ta ei tahagi siia külma kätte sündida, siis tegelikult muutus Merlin päev päeva möödudes üha meeleheitlikumaks.

Tallinlane vast olukorda nii dramaatiliselt ei näeks, aga me olime selleks ajaks rohkem kui pool aastat keset rahu ja vaikust elanud, seega sellised mõtted on justkui paratamatus.

“Ei no siis on ikka puhta pe***s!” väljendas mu vend ühel õhtul saunas oma arvamust, kui selline stsenaarium peaks meie puhul juhtuma.

“Konveier” on vast esimene sõna, mis meie hirmsates fantaasiates Tallinna sünnitusmaja iseloomustab. Vaimusilmas kujutan ette pilti, kuidas emad ootavad vastsündinud laps süles koridoris järjekorras, et saada palatisse. Sest kõik ruumid ja ruutmeetrid on inimesi tihedalt täis. Ja kuna sünnitajaid on korraga väga palju, siis iga ema-lapse paar saab vähem tähelepanu.

See tähendab, et emmed saavad sünnitada oluliselt rahulikumas, toetavamas ja privaatsemas keskkonnas. Aga me teame seda, et kui koroonaproov on positiivne, siis saadetakse Merlin sünnitama Tallinnasse. Ja see mõte kõlab kohutavalt. Vähe sellest, et iga kord kui me Tallinnasse sõites tahame juba Pääskülas ringi keerata, et tagasi Hiiumaale naasta, tundub Tallinnas sünnitamine meie jaoks ikka eriti hirmutav.

Merlini puhul on märkimisväärne see, et ega ta valu tegelikult ei karda. Sünnitustegevus ja sellega kaasnev füüsiline ebamugavus ei valmistanud talle sugugi ärevust. Tema kui aktivisti ja sportlase nõrk koht on igavus, ootamine ja “mõttetu passimine”. Vot see ajab teda kettasse. Ja täpselt seda oli ta viimased kaks nädalat kogenud. “Eks igaüks peabki saama kogemuse vastavalt oma väljakutse tasemele,” üritasin olukorda tema jaoks tähendusrikkamaks muuta.

“Pea on väljas!” kirjeldab Merlin. “Laps on väljas. Kuulen kuidas karjub seal!” “Wow!” mõtlen ma. “40 minutit tagasi ta kõndis siin palatis veel ringi ja rääkis juttu. Tema tähtaeg oli homme. Ja juba laps käes!” tundis Merlin, et sellel naisel ikka vedas võrreldes temaga.

Ka Merlini häälest on kuulda hirmutavat õhinat. “Test on negatiivne.” “Huhhhhh!!!!” hingan meeletu kergendusega, teadmata, et kogu sünnituse protsessis ei olnud see veel kõige ärevam hetk.

Merlini haiglasse võtmisel oli aga üks tingimus: koroonaproov peab olema negatiivne. Ja nii me siis sõidamegi mööda “Siberi sirget” haigla poole, kui Merlin ütleb: “Nonii! Koroonaproovi vastus on digiloos üleval!” Hoian hinge kinni.

Mingist momendist muutub üle sünnitähtaja kõhus kandmine lapse jaoks ohtlikuks. Kui ma ei eksi siis see võib juhtuda ca 3-5 nädala möödudes pärast tähtaega. Sünnituse esile kutsumine oli miski, mis Merlinile ideena üldse ei meeldinud. Kes siis ei tahaks, et ta sünnitustegevus kulgeks nö loomulikul moel.

Ilmselt seetõttu, et ma lihtsalt armastan Merlinit kogu oma hinge, südame ja ihukarvadega. “Parklas,” kirjutasin talle, kui olin haigla ette jõudnud. Kell oli 15:46. Aga vastust ei tulnud. Jõudnud haigla fuajeesse, olin segaduses, sest see oli inimtühi. Ei valvelaua tädi, ei kedagi. Hakkasin siis inimesi otsima. Mind märkas üks kiirabi riietuses meedik, kellele ütlesin, et tulin oma lapse sünnitusele.

Tegelikkuses ei kaldu ma üldse nii negatiivse mõttemaailma poole ja kes mind tunnevad, need teavad, et olen entusiastlik ja positiivne inimene. Aga no see hetk seal autos lihtsalt vallandas minus igasugused hirmud.

“Aparaat näitab, et valud on maksimumis. Arstid juba mures, aga mu meelest ei ole üldse nii hull,” väljendab Merlin oma vastupidavust ebameeldivatele sensatsioonidele. Ma teadsin, et mul on veel aega küll. Sest tavaliselt saavad valud kesta veel tükkaega, enne kui on piisavalt avatust, et laps välja tulema saaks hakata.

Need olid mu elu kõige pikemad kuus minutit. Kui kell oli 16:27 sain lõpuks loa, et minna. Liikusin läbi koridori, jätsin üleriided ja jalanõud endast maha ning kõndisin trepist üles ukse poole, mille taga ootas mind uus elu.

Minu juurde tuli arst, kes ütles: “Kohe tuleb kiirtesti vastus. Kui see on negatiivne, siis lähed sellest uksest läbi, jätad oma väliriided ja jalanõud alla, liigud trepist üles ja läbi ukse sünnitusosakonda. Ämmaemand ootab sind.”

“Kas sul sama nimega isa?” küsib testi võtnud arst minu käest. “Jah, on,” vastan. Arst: “Sina ei ole siin haiglas varem käinud?” Mina: “Ei ole.” “Kurjam!” oleks ta oma tonaalsusega justkui öelnud. Tuli välja, et ta kirjutas minu haigla külastuse andmed kogemata mu isa digiloosse “Oumaigaad! Kas ma pean nüüd uuesti koroonatesti tegema?” läksin oma mõtetes täiesti pöördesse. Õnneks ei pidanud. Andmed said kenasti korrigeeritud.

Ja siis jäin ma ootama. Süda pumpas. “Ma loodan, et Merlini ja lapsega on kõik hästi,” mõtlesin endamisi. Minust möödub üks arst, kes annab mulle edasi uudise: “Laps on väljas. Ämmaemand viis ta ära, et arstid saaksid emmega edasi tegeleda.” Tunnen, kuidas ühe hetkega läheb mu seest kõik justkui õõnde, ja järgmisel hetkel täitub müstilise armastuse tundega. “Ma olen nüüd isa,” mõtlen endamisi. Aga koroonaproovi vastust ikka ei ole.

On teadatuntud tõde, et esimese 90 minuti jooksul vajab laps oma emaga nahk-naha vastas kontakti. Sellest on palju kirjutatud. Aga ema ei olnud. Särk lendab seljast ja istun diivanile. Ämmaemand asetab imepisikese lapse minu rinnale ja katab ta tekiga. Mind valdab kirjeldamatu tunne.

See on justkui kombinatsioon piirideta armastusest, tänulikkusest ja vastutustundest. “Tere, kallis Maru! Issi armastab sind,” lausun oma vastsündinud pojale silma vaadates esimesed sõnad.

Järgnevad 15 minutit on kõige müstilisem ja maagilisem aeg minu elus.

Poiss on aga aktsioonis kahe tegevusega. Kui ta parasjagu ei karju, et oma kopsudesse sattunud lootevett välja saada, tuhnib ta ninaga mööda mu rinda ja lutsutab mu rinnakarvasid. See ajas mind naerma.

“Sul on praegu sarnane kogemus meie Mettaga,” mõtlen. Metta on meie noorem kiisu, kes liiga noorelt viidi emme tissi juurest ära ja seetõttu lutsutab ta igapäevaselt oma kõhul olevat karvkatet. “Saan aru, et laps sai nime tänase ilma järgi?” küsib ämmaemand huumoriga.“Nii on,” vastan samaga.

Maru on üks maru nimi. Aga kust ikkagi selline nimi? Ja kuidas me saime lapsele nime panna enne kui ta nägu nägime? Esiteks, mina ja Merlin ei usu sellesse lähenemisviisi, et sa vaatad lapsele näkku ja näed seal mingisugust nime. Alateadlikult näed sa seal niikuinii seda, mida sa näha tahad. Aga kui sa juba tead, mida sa tahad, siis mis vahet sel on, mis nägu ta on? Pigem arvan, et kui lapsele nime ära paned, siis hakkad ka tema näos seda nime nägema.