Uus kodu tõi ka uued elukutsed

Oma esimese kodu rajasid Krista (47) ja Kalle Kõiv (50) Tallinnas Nõmmele. “Ostsime hästi väikese kukub-kohe-kokku- suveköögi, millele oli hiljem kaks tuba külge ehitatud. WC oli õues,” meenutab Krista. “Olime noored ja kõigeks valmis! Lõhkusime maja maha, võtsime laenu ning ehitasime uue ja korraliku.”

Peres kasvasid juba Ketlin (16) ja Keit Liis (14), kui Eestit tabas 2008. aastal majanduslangus. Oli põhjust arvata, et meelelahutajad – Kalle oli toona õhtujuht ja tegi firmade suvepäevi, Krista pildistas – on esimesed, kelle teenuseid enam ei vajata. Pere otsustas võimalikust krahhist pääsemiseks Nõmme kodu maha müüa ja maale kolida. Teine põhjus maale elama asuda oli see, et Kalle igatses füüsilist tegevust. “Andke mulle kirvest”, nagu öeldi ühes Eesti kultusfilmis.