Liina Elviku (37) ja Ats Vooglaiu (46) peres kasvab neli last: Jasper (7), Pipilota (5), Dharma (3) ja Maru (1). Liina on jooga­õpetaja ja Ats tarkvarafirma arendus­direktor. Neil on vedanud, sest mõlema töö võimaldab puhkuse­plaane teha käigu pealt. “Sõiduplaanid, ükskõik kas tegu on kodumaiste või piiriüleste reisidega, tekivad meil jooksvalt. Tavaliselt ostame piletid ja otsime majutuse vahetult enne reisi,” ütleb Liina.