VIDEO | Ühe hoolduspere lugu: tuba hakkas tühjaks jääma, suuremad lapsed olid palju eemal ja meile meeldib, kui kodus on elu!

Külli ja Ahto on juba kogenud hooldusvanemad. Miks on nad otsustanud kodu kinkida ja oma südame avada lastele, kes pole sündinud nende peres, millised on olnud raskused ja rõõmud sel teel, räägivad nad avameelses videos.