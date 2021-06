Küsin oma teismeliste käest, mida väikesed lapsed tahavad piknikul süüa. Õunaviile, tuleb kiire vastus. Küsin toimetuse koosolekul... õunaviile, on esimene pakkumine. Küsin sõpradelt, kellel on nelja-aastased kaksikud – vastus on, oh üllatust, õunaviile. Aga kangekaelne, nagu ma olen, otsustan ikka pakkuda midagi veel õunaviiludele seltsiks.