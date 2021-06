LOE KA: Pere ja Kodu juuninumbris | Ema pihtimus: seisin rõdul, laps süles, ja mõtlesin, et hüppan alla

Küsin oma teismeliste käest, mida väikesed lapsed tahavad piknikul süüa. Õunaviile, tuleb kiire vastus. Küsin toimetuse koosolekul... õunaviile, on esimene pakkumine. Küsin sõpradelt, kellel on nelja-aastased kaksikud – vastus on, oh üllatust, õunaviile. Aga kangekaelne, nagu ma olen, otsustan ikka pakkuda midagi veel õunaviiludele seltsiks...

Lihtsad salatid, pirukad, mille tegemisega saavad isegi lapsed hakkama ja veidi maiustamist ning imeline suvepäev õues võibki alata...