ERGO uus vähikindlustus pakub tuge pahaloomuliste kasvajate puhul

Kuigi igaüks saab omalt poolt palju ära teha, et tervis püsiks hea, on elu täis ootamatusi ja alati jääb võimalus, et sellest ei piisa. Vähist toibumine võtab aega ja raha. Töölt eemal olles on aga endiselt vaja maksta arveid ja laenumakseid. Saades kurva diagnoosi, võiks vähemasti abiks olla teadmine, et sinu ravi ja edasine elu on kindlustatud ning saad täielikult keskenduda paranemisele. Seega üheks võimalikuks lahenduseks rahalisi probleeme ennetada on soetada endale vähikindlustus.