Salvei, salaallikas ja helge sünnitus - see polnud juhuslik kokkusattumus

Mulle näib, et meie sünnitusloos on peale minu, mu mehe Jonase (29) ja beebi oluliseks tegelaseks ka üks allikas, meie salakoht. Olin esimest last Melissat (9) oodates järginud vanade eestlaste kommet ja kandnud raseduse lõpuni kõhu ümber punast lõnga, mis uskumuse järgi kaitseb beebit välise maailma negatiivse mõju eest. Teist korda rasedaks jäädes tundsin vajadust see lõng enne kõhu ümber sidumist tolle allika sisse kasta. Ja sel päeval, kui laps otsustas sündima hakata, olime mehega taas sel salajasel allikal käinud.