Pere ja Kodu 5 soovitust: mida kinkida lasteaia lõpetamise puhul?

Lapsed liiguvad enamikes lasteaedades kaunis palju, kooli minnes väheneb nende liikumine aga märkimisväärselt. Kui on vähegi koht, kuhu batuut panna, siis lõbusaks ja liikumisrikkaks ajaviiteks võiks just see olla kink, mis peale lapse teisigi pereliikmeid rõõmustab.

Kõigi laste elu osa, kes praegu lasteaeda lõpetavad, on olnud moel või teisel kindlasti lõbus koerapreili Lotte. Oktoobris Saku Suurhalli lavale täiesti uue loo ja suurejponelise showga tulev etendus on 7-aastasele kindlasti suurepärane elamus pärast pikemat kultuuripausi.

Kui seni on vanem lapse lasteaeda viinud-toonud ja tema liikumistega kursis olnud, siis sügisest hakkab laps ilmselt enam iseseisvalt liikuma. Heaks kaaslaseks on talle nüüd telefon või miks mitte nutikell, mille kasutamisega end suve jooksul kurssi viia ka siis kenasti jõuab, et kui kõik on uus septembrikuus, oleks see asi juba selge.