Ema: mu beebi ärkab igal hommikul kell 5 – olen väsimusest temaga pahur aga see pole tema suhtes aus

Rebeccal on kaks last: kahene Charlie ja kolmekuune Charlotte. “Charlie on olnud meil varane ärkaja kogu aeg. Kui päeva­unesid oli rohkem, kippus ta tõusma lausa kell 4. Praegu ärkab Charlie 5.30–5.45 ja Charlotte 6–7 vahel.

Ema on proovinud eri nippe, et Charlie ärkamisaega nihutada. “Esimene soovitus oli, et “pane laps hiljem magama”. Tegelikkuses on see kõige tobedam asi üldse! Laps on oma tavapäraseks uneajaks kell seitse väsinud, samas mitte üleväsinud ja uinub hästi. Kui ta hiljem magama panna, on ta õhtul üleväsinud ja hommikul ärkab samal ajal, kuid mitte väljapuhanult.”