Kell on 5! Aeg on ärgata

Rebecca Charlotte Rebane (26, pildil) kasvatab Loksal koos elukaaslase Timoga (27) kaht last: Charlie Lioni (2) ja Charlotte Liisi (3 k). “Charlie on olnud meil varane ärkaja kogu aeg. Kui päeva­unesid oli rohkem, kippus ta tõusma lausa kell 4. Praegu ärkab Charlie 5.30–5.45 ja Charlotte 6–7 vahel.

Rebeccale ja ta elukaaslasele on see kurnav, kuid veel rohkem muretseb ta, et ei suuda varahommikul lapsega sõbralik olla. “Ei mina ise ega Timo ole muidu varased ärkajad. Tunnen, et Charlie ei pea minu hommiku­väsimusest pahura tujuga hakkama saama – see ei ole tema suhtes aus –, kuid head tuju kella viie paiku hommikul saavutada on päris keerukas.”