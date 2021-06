"Kõige toredam lapsevanemaks oleku juures ongi vist see, et argipäeva enam ei eksisteeri. Mulle nii meeldib, kuidas Peep tuli ükspäev töölt koju, nägi keset elutoa põrandat suurt tagurpidi keeratud supipotti ega küsinud midagi. Ta mõistis sõnadeta, et täna on siis selline päev, kus mänguasjad ei sobi. Mina jällegi ei tee enam teist nägugi, kui Peep on Pauli magama pannud ja Paulil on mängukaru asemel kaisus plastpõll," muigab Heelia ja räägib poja ootusest, ennatlikust rutiinirõõmust ja sellestki, millised vanemad nad on.