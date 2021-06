Kuidas olete kolmekesi-eluga harjunud?



Heelia: Pereks kasvamine on meil möödunud kuidagi nii loomulikult, et vahel on tunne, nagu olekski terve elu kolmekesi olnud. Paul on muidugi harukordselt hea laps ka, muudkui naerab ja laliseb koos meiega. Õnneks oleme Peebuga hästi sarnased ja meid võis juba enne Pauli sündi nii-öelda igavateks pereinimesteks nimetada.

Peep: Enamasti on läinud kõik nii, nagu olen ette kujutanud, kuid eks harjumine kestab kogu aeg edasi.