Kui kaua sa kavatsed oma lapse tagumikku pühkida?

See ettevõtlikkus ja julgus on tulnud sellest, et vanemad lõpetasid üsna varakult mu tagumiku pühkimise ja lasid mul kogeda omal nahal nii valu kui ka ilu ehk teisisõnu iseseisvust.

Metsasünnad meeldivad mulle jõhkralt juba töökeskkonna pärast – mets on mu teine kodu. Samas saan lapsi tuua tagasi nutimaailmast päris maailma. Metsas avame laste loovuse ja fantaasia väravad. Laseme neil ennast pingetest ja emotsioonidest tühjaks rahmeldada-karjuda. See laste lõputu rõõm ja siiras tänu pärast sünnipäeva on puhas küte mulle.