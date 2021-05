10 reeglit raseda kõrval vastupidamiseks: kui rase ütleb, et soovib üht võileiba, tee talle kaks!

#2 Ära kunagi söö ühtegi viimast asja ära! (olgu see siis komm, küpsis, marineeritud kurk või midagi muud…)

#3 Kui rase praegu ütleb, et ta ei taha midagi süüa, siis 5 minuti pärast see ei pruugi enam nii olla. Me oleme rasedad, mitte selgeltnägijad…

#4 Su rase naine ei puuksuta. Kõhubeebil on gaasid.

#5 Kui rasedal oli EILE millegi järele, siis see pole tänaste isudega kuidagi seotud.

#6 Kui rase läheb vetsu, siis palun proovi hoida kommentaar “Jälle?! Sa ju alles käisid?!” hammaste taga.

#7 Kui sa teed endale võileiba, siis kindlasti küsi rasedalt, kas tema soovib ka! Ja kui ta ütleb “jah, ühte”, siis tee talle kaks!

#8 Isegi kui sünnituseni on kolm kuud aega, siis ära keela rasedal beebiasju valmis osta/sättida/haiglakotti pakkida. Me tahame tunda, et me päriselt teeme midagi, et oma beebi tulekuks valmistuda.

#9 Tee palju pilte! Isegi kui su rase täna ütleb, et “ma ei tunne end ilusana”, siis hiljem on ta nende fotode üle õnnelik. Kui ei ole, saab need alati ära kustutada.

#10 Räägi oma rasedaga! Iga rasedus ja iga rase on erinev. Mõni tahab koguaeg lähedust ja teise ümber on vaja paarimeetrist distantsi hoida.. Mõni hindaks, kui külmkapis oleks alati suitsuvorsti ja teine tahaks jäätist. Suhelge omavahel, et ootusaeg mõlemale võimalikult ilus ja lihtne oleks!