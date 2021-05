Kasupereks kasvatakse, mitte ei sünnita: loe, kuidas see käib ja mõtle, kas sinugi südames on ruumi

Igal lapsel on lugu

Mis erineb, on aga see, et kasuperedesse jõudvate laste lood ja taust on väga erinevad. Lapsed jõuavad uude perre keerulistel põhjustel: nad võivad olla kogenud hooletusse jätmist, väärkohtlemist, ebastabiilsust või ka traumasid.

PRIDE eelkoolitus on perede ettevalmistus lapse perre saabumise esimeseks päevaks. Kuivõrd lapsed on kogenud oma elus ebaturvalisust, siis on kasuvanematel väga oluline pakkuda lapsele püsivaid ja stabiilseid suhteid, olla lapse kõrval ja toetada, mõista, samas tulla toime ka tugevate tunnetega ning käitumisprobleemide ja tagasilöökidega. Need lapsed ei pruugi tulla perre teadmisega, et täiskasvanud on inimesed, keda saab usaldada. See usalduslik suhe tuleb kasuperel luua.

Ka peavad kasuvanemad olema valmis selleks, et laps tuleb alles peale mõningast ootusaega, aga kui pikk see on, ei ole võimalik ennustada. See võib olla juba mõned kuud peale koolituse lõppu, aga vahel oodatakse mitu aastat. Samuti ei ole täpselt teada, millises vanuses laps tuleb, mis soost või kas tal on ka õdesid-vendi.

Kasuperedel seisab ees suur ja vastutusrikas roll toetada last ning luua usalduslik suhe. Selle koolituse kõige suurem eesmärk ongi tulevaste vanemate teadlikkuse tõstmine ning ettevalmistus järgmisteks sammudeks. Perre jõudvad lapsed on juba kogenud suhete katkemist, ebaturvalisust ning seetõttu peab uus pere mõistma seda, kui oluline on läbikaalutud otsus, et laps ei satuks uuesti olukorda, kus talle otsitakse järjekordset peret.

Koolitus ei kohusta millekski

Koolitusel anname edasi nii praktilisi näiteid kui ka teooriat, näiteks teadmisi lapse arengust, asendushoolduse süsteemist, aga kõige rohkem keskendutaks koolitusel osaleja valmisoleku väljaselgitamisega ja panevad mõtlema, kas ja milleks on osaleja vanemana valmis ja kas tema ootused lähevad kokku ka tegelikkusega.

PRIDE-i eelkoolitus aitab valmistuda teadlikuks otsuseks, ent ei kohusta millekski, aidates lihtsalt kogu selle olemust paremini mõista.