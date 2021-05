Noor, lapseootel, toe ning nõuta? Tea, kuhu sel juhul pöörduda saad!

Heidi Rätsep, MTÜ Caritas perenõustaja selgitab, kust ja kuidas võiks noorelt rasestunud neiud abi ja tuge. "Kõige olulisemad on suhted pereliikmete vahel. Kui kodus on teismeline ja emana tunned, et sind ei võeta kuulda või sa ei oska seksuaalteemadel rääkida, võid panna talle aja kinni noortekabinetti", kinnitab Rätsep ja räägib, kus ja kuidas veel nõu ning tuge pakutakse.