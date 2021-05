Ain Mäeots: uue Lotte loo tegevus toimub suurejoonelisel laval maa ja taeva vahel ning minule lavastajana on see äärmiselt põnev väljakutse

Milline Lotte omadus Sulle kõige rohkem meeldib?

Lotte ei hädalda kunagi. Kõige vähem kannatan ma virisevaid inimesi. Meie ümber on alati midagi halvasti, seda on kogu aeg ja nii jääbki olema. Jamasid juhtub, aga kuidas me sellest välja tuleme – see on põnev väljakutse. Ja Lotte on just selline tegelane, kes suudab olla alati positiivne ja mitte viriseda.

Mida Lotte Sulle õpetanud on?

Kui on ükskõik milline töö või eesmärk ootamas, siis on võimalik valida kaks lähenemist – kas teeme selle asja kuidagi ära, kasvõi hambad ristis, või teeme selle nii ära, et see oleks ka kihvt ja lahe. Kui sa teed mingi asja kuidagi ära, siis ei lähe see kellelegi korda. Aga näiteks just loomingulistes tegemistes tuleb leida see X-faktor, mis paneb kuulaja või vaataja särama. Ja jälle on Lotte selles osas suurepärane eeskuju, kes ei tee kunagi asju lihtsalt ära, vaid teeb neid südamega.

Mis Sinus Lottega sarnast on?

Sisemine vimka. Ma võin jätta mulje, et ma võtan kõike liiga kergelt. Pärast saadakse aga alles aru, kui palju ma tegelikult tööd iga tegemise sisse panin. Minu lähenemine ongi see, et kui mingi asi on keeruline, siis ei tohi võtta hoiakut, et me tegeleme kulmud kortsus mingi väga sügava asjaga. Mina püüan just leida seda mõnusat konksu ja vimkat, kuidas me seda asja lahendame ja teeme. Jaan Kaplinski luulekogus on mõte, et raske on kergeks saada, kerge on raske olla. Nii ongi. Ja Lotte on samasugune.

Milliseid väljakutseid Lotte Sulle lavastajana esitab?

Siin on mitu asja – üks on see sisuline lugu, mida me lavastusega räägime, teine on sel korral vorm, mis on tohutult suur. Saku Suurhall on väga suur ning eesmärgiks on, et etendusele tulevad inimesed ei ole seda kohta kunagi sellisena näinud. Me püüame nad pahviks lüüa. Tegevus toimub ka kõrgustes ja kogu ruum on oskuslikult ära kasutatud, mitte ainult lava. Kõik toimub suurelt meie ees ja meie ümber. Meil on ka teletiim 4-5 kaameraga, seega näeme tegelasi ka suurtel ekraanidel.