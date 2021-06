Toona mõtlesin, mis mul viga on, et ma ei taha olla 24/7 kodune ema, ma ju armastan oma poegi pööraselt! Praegu ajab see mõte mind naerma. Oli suur õnn hakata kuus aastat tagasi, kui mu noorem poeg oli aastane, aja­kirjanikuna just Peres ja Kodus tööle.