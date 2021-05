Pandeemiajärgne nutivõõrutus: nõuandeid, et laps ekraanisõltuvusest vaba(ma)ks saada

Et see kergemalt sujuks, proovi:

1) Kaasa laps

Selgita lapsele, et vahepealne aeg oli erand, ent on aeg hakata tagasi pöörduma normaalsema elu poole. Selgita talle eakohaselt liigse ekraanitarbimise negatiivset mõju ja sedagi, et mõistad, et see pole lihtne, ent siiski vajalik.

Seejärel arutage koos vähedamise plaani: millist ekraani (teler, arvuti, iPad) ta eelistab ja kui kaua seal aega veeta võiks.

Pea ka meeles, et ekraanid pole üdini halvad: kõik sõltub sisust, mida seal vaadatakse. Liigne sotsiaalmeedia või YouTube'i videote vahel klõpsimine kiireks infoammutuseks ei ole sugugi sama, mis näiteks mäng, mille abil väikelaps õpib lugema.

2) Kasuta taimerit

Kui olete ajas kokku leppinud, näiteks 30 minutit multikaid hommikul, või tund iPadi päevas nädalavahetusel, pane taimer käima, kui see aeg algab. Selle taimeri peaksid sa pigem seadma oma telefoni, mitte seadmesse, mida ta kasutab, sest väga kerge on seda muidu tal muuta või vaigistada, nii et sa tähelegi ei pane.

Laps harjub peagi helina järel telerit kinni panema, ent võib vajada abi mõne järgneva tegevuse peale lülitumisel esialgu, sõltuvalt vanusest. "Kas hakkame nüüd joonistama?" "Tuled appi mulle...."

Pea ka meeles: "Viis minutit veel" ei tohiks olla siinkohal palve, millele iga kord kergekäeliselt järele annate.

3) Muuda rutiini

Harjumuste muutmiseks on vaja muuta mustreid. Väiksemad lapsed, aga ka suured, võivad vajada siin vanema abi, et senine ekraaaniaeg sisustatud saaks. Miks mitte jalutuskäigud perega? Rattasõit sõbraga? Koeraga jalutamine? Kindlasti oskad just oma perele ja lapse vanusele vastavalt suunata teda ja ka ennast ekraanivaba aega sisustama, kui sa teda aga ei aita, on kiirelt oht, et kurdab taas igavust ja soovib ekraanist ajule tegevust leida. "Mine loe oma toas vaikselt" ei ole kindlasti 6-aastasele sobiv asendussoovitus.

4) Kiida!