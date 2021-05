Pead beebiplaane? 5 asja, mida tasub teha juba enne rasestumist

Sa tead ju suurepäraselt, et raseduse ajal on suitsetamine ja joomine keelatud, kuid veiniõhtutest ja kolleegidega suitsupausidel käimisest tasuks loobuda juba siis, kui rasestumist planeerid. Palu, et seda teeks ka sinu partner. Siis jõuavad teie organismid puhastuda, rasestumine on sellevõrra lihtsam ja tulevane beebi tervem nii vaimselt kui füüsiliselt. Rääkimata sellest, et ka teie ise olete tervemad.

Astu kaalule

Kui avastad, et oled alakaaluline, siis nüüd tuleks paar kilo juurde võtta, sest liiga madal kehakaal mõjutab ovulatsiooni ja rasestumine võib olla keerulisem. Kui aga kilosid on veidi paljuvõitu, siis anna oma parim, et saavutada enne rasestumist ideaalkaal. Mitte ainult sellepärast, et siis tunned end raseduse ajal paremini ja oled ka paremas vormis vaid ka selle pärast, et normaalkaalus olemine vähendab ohtu kõrge vererõhu ja suhkruhaiguse tekkeks.

Võta foolhapet

Foolhape on sinu kõhubeebi arenguks ülioluline ja nii seda, kui ka B-vitamiini peaks tunduvalt rohkem tarbima hakkama juba siis, kui rasestumist planeerid. See on kasuks nii sulle, kui beebile ja tagab, et beebi saab juba algusest peale sinu organismist kõik vajaliku, et normaalselt areneda.

Vähenda kofeiinikogust

Kui sulle meeldib väga kohvi juua, lausa paar tassi hommikul ja veel paar tassi päeva ka jooksul, lisaks ka koolajoogid, siis seda on sinu tulevase beebi jaoks liigagi palju. Alusta oma kofeiinikoguse vähendamist tasapisi juba nüüd. Pole küll täpselt teada, kui suur stimulant on kofeiin kõhubeebile, kuid arvatakse, et rohkem, kui tass päevas, pole siiski hea. Praegu koguse vähendamine on kasuks ka sulle endale, sest suur kofeiinikogus mõjub viljakusele pärssivalt.

Tee ära see unistuste reis

Olete mõelnud oma kallimaga, et peaks millalgi ikka Austraalias ära käima. Tehke seda nüüd, enne veel, kui peate lisaks imikule kaasa võtma ka pool lennukitäit talle vajalikke asju ja ka lapsehoidja. Kui soovite koos eksootiliselt reisida, siis nüüd on selleks parima aeg, järgmine võimalus muretult kahekesi seigelda tuleb alles aastate pärast. Reisil olete ka kindlasti muretumad ja stressivabamad, mis omakorda lihtsustab rasestumist.