Psühholoog ootustest: kui hea tunnistuse või kommetega on võimalik ära teenida armastust, pole see armastus, vaid manipulatsioon

Briani isa jättis perekonna maha, kui Brian oli kümnene, ja poisist sai perepea, kes kandis ema eest hoolt ja tegi kõik, mis oli tema võimuses, et ema elu kergemaks muuta, tema valu leevendada ja seista selle eest, et ka tema ära ei läheks. Ta võttis selle hoolitseva inimese identiteedi täiskasvanuikka kaasa ja valis enda kaaslaseks alati naisi, kes vajasid abi. Ta oli neile pahane, sest nad nõudsid temalt pidevat eneseohverdust, aga ometi oli tal raske neile mõistlikke piire seada. Ta arvas, et selleks, et olla armastatud, peab ta olema teistele vajalik.

Lapsepõlves saame me igasuguseid sõnumeid – nii öeldud kui ka välja ütlemata sõnumeid –, mis kujundavad meie arusaama sellest, kas me oleme olulised ja kui palju me väärt oleme. Ja me võtame need sõnumid oma täiskasvanuikka kaasa.

Üks meie esmaseid hirme on hirm hülgamise ees. Sellepärast õpime varakult selgeks, kuidas teenida „häid hindeid“ – tähelepanu, kiindumust ja tunnustust. Selgitame välja, mida teha ja milliseks muutuda, et meie vajadused oleks rahuldatud. Asi pole mitte selles, et me neid asju teeme, vaid selles, kui sagedasti me neid teeme. Me arvame, et peame neid tegema selleks, et meid armastataks.

Autor selgitab, et õudseim vangla polnud mitte see, kuhu natsid teda saatsid, vaid see, mille ta ise endale ehitas – vangla ta enda mõistuses. Ta kirjeldab kahtteist kõige tavalisemat vangistavat asjaolu – hirmu, viha, saladusi, stressi, süütunnet, häbi, vältimist jne – ning võtteid, millega nende levinud katsumustega toime tulla. Lisaks lugudele Egeri enda ja tema patsientide elust sisaldab iga peatükk mõtlemapanevaid küsimusi ja punkte, mida meeles pidada.

Aga kui hea tunnistuse või heade kommetega on võimalik ära teenida armastust, pole see mingi armastus. See on manipulatsioon. Kui nõnda palju rõhku pannakse saavutustele, ei saa lapsed tunda tingimusteta armastust – seda, et neid armastatakse kõigest hoolimata; et nad võivad olla nemad ise ja nad võivad teha vigu; ja et me kõik õpime ja muutume ning õppimine võib olla põnev ja lõbus.

Kahjuks kujundatakse paljudes peredes, kus tahetakse innustada lapsi hästi hakkama saama, saavutuspõhine keskkond, kus lapse olemasolu on tihedalt seotud tema tegudega: lapsele õpetatakse, et talle ei anna väärtust mitte see, kes ta on, vaid see, kuidas ta hakkama saab ja käitub. Lastele avaldatakse tugevat survet, et nad saaks häid hindeid, et nad oleks tulemuslikud sportlased või muusikud, teeks ühe hoobiga ära kolledži sisseastumiseksamid ja omandaks kolledžis või ülikoolis kraadi, mis tagaks neile konkurentsivõimelises valdkonnas hea sissetulekuga töö.

Isegi kui me pole üle elanud mingit märkimisväärset sündmust või traumat, mis oleks meid sundinud armastuse või tähelepanu eest võitlema, suudab enamik meist meenutada oma elust kordi, mil oleme teisi kaitsnud või nende huvides tegutsenud, selleks et pälvida nende heakskiit. Võib-olla oleme hakanud uskuma, et meid armastatakse saavutuste pärast, rolli pärast, mida perekonnas täidame, või selle pärast, et me kanname teiste eest hoolt.

Teise patsiendi Matthew’ ema ei olnud tegelikult soovinud rasedaks jääda. Emadus oli naisele koormaks ja ta suhtus sellesse vähimagi ootuse või vaimustuseta. Kui vanemad on stressis, pettunud või rahulolematud, maksavad selle eest lõivu ka nende lapsed, kes võtavad selle koorma oma ellu kaasa. Täiskasvanud Matthew’d painas ikka veel kohutav hirm hülgamise ees, mis leidis väljenduse raevus. Ta oli oma tüdruksõprade vastu õel ja lärmas avalikes kohtades, karjus inimeste peale ja viskas kunagi isegi ühe koera üle parkimisplatsi. Ta kartis nii väga, et teda jäetakse maha, et ta muutis selle hirmu isetäituvaks ennustuseks, käitudes niiviisi, et teistele ei jäänudki muud valikut kui temast eemale tõmbuda. Siis võiski ta öelda: „Ma teadsin seda algusest peale.“ Üritades oma hülgamishirmu valitseda, muutus ta paraku inimeseks, keda ta kartis ka ise.

Mu lapselaps Jordan on fotograaf, kes palgati hiljuti ühte Los Angelese draamastuudiosse portreeülesvõtteid tegema. Samal päeval tuli stuudiosse külla režissöör, kes oli paar päeva varem võitnud kaks Oscarit. Temalt küsiti, kuhu ta kavatseb oma trofeed välja panna, ja ta üllatas kõiki, tunnistades, et oli need sahtlisse pistnud. „Ma ei taha, et mu lapsed koolist tulles iga kord mu Oscareid näeks,“ ütles ta, „ja mõtleks, et kuidas nemad küll kunagi millegi samaväärsega hakkama saaksid.“ Ma naersin, kui Jordan seda rääkis, sest ka tema on erakordselt eduka mehe poeg. Jordani isa, Marianne’i abikaasa Rob, võitis Nobeli majanduspreemia. Ja ka Rob hoiab oma auhinda sahtlis, kus see vedeleb korgitseri kõrval!

Oma edu pole vaja laste eest varjata. Kuid tollel režissööril ja minu armsal Robil on õnnestunud endale kenasti tunnistada, et nende auhinnad ja saavutused pole nende tegelik olemus. Nad ei aja seda, kes nad on, segamini sellega, mida nad teevad. Kui ajame inimese saavutused ja väärtuse omavahel sassi, võivad edu ja pettumus muutuda meie lastele koormaks.

Marianne jutustas mulle ühe toreda loo, mis tuletab hästi meelde, et edasi on võimalik anda väga erinevaid pärandeid. Mu vanim lapselapselaps – Marianne’i lapselaps Silas – käis ühel nädalavahetusel Marianne’il ja Robil New Yorgis külas. Ta teatas: „Vanaema, ma kuulsin, et papa võitis suure tähtsa auhinna.“ Ta tahtis seda näha. Marianne võttis selle sahtlist välja ja Silas silmitses seda tükk aega, vedades sõrmega üle oma vanaisa nime, mis oli kuldsele medalile graveeritud: Robert Fry Engle III. Lõpuks ütles ta: „Minu teine eesnimi on Fry. Miks siin Fry kirjas on?“ Marianne vastas: „Kelle järgi sa siis enda arust oled nime saanud?“ Silas oli õnnelik, kui avastas, et osa tema nimest pärines tema vanaisalt. Hiljem, kui üks perekonnasõber tuli õhtust sööma, küsis Silas uhkelt: „Kas sa oled mu auhinda näinud?“ Ta jooksis sahtli juurde ja võttis selle välja. „Näe!“ ütles ta. „Sellel on minu nimi. Meil papaga on auhind!“