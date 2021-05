Maria blogi: ma poleks elu sees uskunud, et lapsed võivad nii erinevad olla

Ma poleks elu sees uskunud, et lapsed võivad nii erinevad olla.

Suurem laps selles vanuses juba kõndis, aga praegune beebi või siis tulevane väikelaps isegi ei viita sellele, et jalad ise veel alla võtaks.

Jah, ta teeb usinasti külgsammu ja käputab ning ronib kõikjale, seega maailm on tema ees juba valla. Toe najal teeb ka usinasti otsesamme. Näiteks siis, kui välja tõstan kärust, võtab selle äärtest kinni ja kõnnib usinasti edasi. Jalanõudeks olen valinud talle barefootid, et jalg saaks kõige loomulikumas asendis areneda.

Ta on olnud mul 6. kuust saadik näputoidubeebi ning hindab väga seda, et saab ise süüa. Ta on püha viha täis, kui teda toita proovin. Seega lusikaga ajab asju endale kenasti suhu rahulikus tempos ja joob soovi korral ilusti ise ka tassist vett peale. Tass pole tavaline, see on kahe sangaga plastikust, sest vahel on tal joomisele lisaks tuju seda natuke visata. Seega tass pole kunagi vett täis. Lisaks oskab ta elementaarseid sõnu nagu "aitäh", "emme", "õue", "kiisu", "kutsu", issi on "ii" ja suurema lapse kohta tal sõna/nime polegi.

Ta proovib end ise ka riidesse panna, aga hetkel tähendab see seda, et kõike pannakse pähe. Mütsi kisub usinasti peast ära ja kõike, mis ei meeldi - seda lennutab südamest. Ta on hea suhtleja, aga vajab aega inimestega kohanemisel. Selles süüdistan suuresti seda koroonat, sest oleme kogu aeg vaid neljakesi. Suurema lapsega liikusime rohkem ringi, sest praegu on meil tegelikult sünnipäevade hooaeg perekeskel, aga keegi pidusid ei pea. Kõik ootavad kas vaktsiini või siis rahu hinge koroonanumbrite vähenemisega seoses. Eks vast juulis tehakse üks suurem sünnipäevade pidu ühes pundis.

Beebi magab õnneks kenasti, öösel tuleb 11 tundi lausa jutti kahe söögikorraga ning päeval magab 1-2 und ka.