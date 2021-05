Erivajadustega naiste õiguste aktivist: lastekaitsetöötaja küsis, miks ma lapse sain, kui teadsin, et mu haigus on 50% tõenäosusega pärilik

„Erivajadusega naised on tihti seksuaalvägivalla ohvrid. Sageli kasutab mees ära puudega naise haavatavust või naiivsust, väidab, et armastab naist, aga paneb teda tegema üsna võikaid asju. Selle kohta puudub ametlik statistika, aga inimesed, kes näiteks töötavad Eluliinis, puutuvad sellega igapäevaselt kokku. Kõik, mis puudutab puudega naiste seksuaalsust, on justkui tabuteema. Puuetega noorte naiste seksuaalharidus on puudulik, kui räägime menstruatsioonist, seksuaalsuhetest,“ nendib Roosimägi.