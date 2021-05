Hoolduspere kogemusi otse allikast: 11. juunil toimub Viimsis teemat tutvustav elav raamatukogu

Kuidas pakkuda kodusoojust ja armastust lapsele, kes ei tule su perre bioloogilisel teel? Eestis on ligi 800 last, kes ei saa kasvada oma sünniperes. Põhjuseid on erinevaid, näiteks vanemate haigused, sõltuvusprobleemid ja muud eluraskused. Õnneks on Eestis palju hoolivaid peresid, kes on avanud neile lastele oma südame ja koduukse. Reedel, 11. juunil kell 15.00 avaneb Viimsi raamatukogus võimalus hooldusperedega silmast-silma vestelda.