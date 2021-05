Koertekoolitaja annab nõu: kuidas peaks laps käituma võõra koera läheduses?

Võõra hulkuva koera lähenedes on lapsel kõige turvalisem jääda seisma, käed enda kõrval ja vaadata maha, et vältida koeraga silmkontakti. Sedasi annab ta koerale signaali, et ta pole koera jaoks oht. Oodata vaikselt niikaua kuni koer on lahkunud. Igasugune liikumine ja intensiivsed helid alati tõmbavad koera tähelepanu ja kütavad neid üles.