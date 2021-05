Sandra Ashilevi rasedusest: mul on hea meel, et laste vanusevahe saab nii suur – nüüd on üks abiline juures

"Mulle päriselt ka meeldib mu keha rasedana. See on ootamatu, sest su keha ju muutub nii palju," avaldab Sandra, kes äsja astus üles Nike'i modellina.

Nii nagu esimene laps, oli ka seekord beebi Sandra sõnul planeeritud. "Vennaga on tal päris suur vanusevahe – peaaegu kolmteist aastat. Kris Prendon on armas ja toetav. Ta väga ootab pisikest venda. Ilmselt oli ta juba maha kandnud mõtte, et temast suur vend võiks saada."