Hemangioomid lastel pole haruldased: kas oodata kadumist või eemaldada?

Lapseea hemangioomid on levinud nahaprobleem, mille puhul oodatakse sageli, et need vanusega iseenesest kaoks. Confido Laserravi kliiniku juht Alexander Uskov ütleb, et tänapäevased laserravi meetodid on nii kiired ja ohutud, et ootamise asemel soovitab ta eelistada nende eemaldamist.