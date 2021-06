Pere ja Kodu juuninumbris | Ema pihtimus: seisin rõdul, laps süles, ja mõtlesin, et hüppan alla

Minule ei sobinud olla täiskohaga ema. Ma ei tundnud end hästi, kui mu ainus töö oli olla lapsega kaks aastat kodus ja teise beebiga veel aasta otsa – olen selleks liiga püsimatu.

Toona mõtlesin, mis mul viga on, et ma ei taha olla 24/7 kodune ema, ma ju armastan oma poegi pööraselt! Praegu ajab see mõte mind naerma. Oli suur õnn hakata kuus aastat tagasi, kui mu noorem poeg oli aastane, aja­kirjanikuna just Peres ja Kodus tööle.

Peres ja Kodus kirjutades, toimetades ja peatoimetades on olnud minu siiras soov tuua eri perede lugude kaudu välja, et armastust ja hoolivust ei defineeri, kas me sünnitame kodus litsentseeritud ämmaemandaga või haiglas epiduraaliga; kas me imetame last kuus kuud või kolm aastat; kas ta saab esimeseks lisatoiduks püreed või näputoitu; kas ta magab meie kaisus aastaid või leebe unekooli toel juba beebina rahulikult oma voodis; kas me soovime olla beebiga kodused mõne kuu (enne kui isa või usaldusväärne hoidja teatepulga üle võtab) või mõned aastad.

See kõik on valikute küsimus, ei muud. Pole mingit vajadust käia oma perega rada, mis ei sobi. Tänan kõiki peresid, kes on nõustunud ajakirjas rääkima oma loo. Just tänu teile oleme andnud panuse selleks, et emad, isad ja lapsed saaksid julgemalt teha valikuid, mis sobivad just nende perele, ja kasvada koos rahulolevamalt. Vanemlus on raputav ja emotsionaalne kogemus nagunii. Suur-suur aitäh!

