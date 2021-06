Laulupesa ja Koit Toome liigutav laul ning suurim austus: on aeg tunnustada iga kriisis vastu pidanud lapsevanemat!

„Vanematele teeb muret, et lapsed on ülekoormatud õppimisega, palju on tegemata kodutöid ja kooli lõpp on käega katsuda. Lastel on keeruline naasta kooli, sest kadunud on koolis käimisega seotud rutiin. Vanemad on nõutud, kuna napiks jääb oskusi toime tulla emotsionaalselt- ja vahel lausa füüsiliselt nö ülekeevate lastega. Palju on pöördumisi, kus vanemad soovivad nõustaja vastuvõtule, kuna lapsed on masenduses ja endassetõmbunud ning nendega kontakti saada on ilmvõimatu. Lapsed omakorda tunnevad muret sellepärast, et vanemad neid ei mõista ega saa aru, et ei ole lihtne saada koolis järje peale, kui üldse jõudu ja motivatsiooni ei ole. Lapsed süüdistavad endid, et nad pole piisavalt head ja on vanematele koormaks. Lasteabitelefonile on oodatud pöörduma nii lapsed kui vanemad, sest mure on ikka koos kergem seljatada, kui üksi temaga silmitsi seista“ lisab sotsiaalkindlustusameti lasteabitelefoni juht Kätlin Servet.