Iuliia ja Anastasij: me ei teadnud, kas see laps on homme veel meiega, teadsime vaid, et täna peame andma talle oma hinge ja armastuse

Hoolduvanemate Iuliia ja Anastasij peres kasvab armas preili, ent sugugi mitte nende laps. Nad on hooldusvanemaks ja tunnistavad, et kuigi kuklas oli teadmine, et üks hetk ei pruugi see laps nendega enam olla, naasedes oma sünniperre, siis nende missiooniks oli talle pakkuda igal juhul nendega elades kõike, mida üks laps vajab.