Õpime ameteid! Illimar Pilt annab nõu, kuidas ametite proovimise lastele mänguliseks teha

Laste vanaema on olnud eluaegne juuksur ning Pilt otsustas kodus panna tütardega üles enda juuksurisalong, et vaadata, kas vanaema juuksurigeenid lastelastes ka välja löövad. “Me ei jõudnud veel uksigi avada, kui juba järjekord ukse taga oli. Vikerkaare Hobune sai seekord ühe õhtu jooksul neli uut soengut ja kolm värvimist. Karumemm unustas lokirullid pähe, aga eks see oli meie viga ka natuke. Põrsas Peppa rahustamine võttis lihtsalt kogu fookuse. Hakkas teine kangesti ruigama, kui Elanora tal fööniga kõrvasid toonitas. Kummaline tegelane, tahtis vist lihtsalt tähelepanu või midagi,” muljetab isa.

Lisaks püsikundedele võeti ka papa Piltsberg ette. Ühe tütre Elanora gestapo stiilis kammimisvõtted olid päris karmid, kuid isa peab olema tugev! Nimelt Elanorale tundub, et kõigepealt on vaja harjased sentimeetri sügavusele peanahka suruda ja siis rahulikult kammima hakata.

Trikiga kool

Ära prooviti ka Pildi ema amet, kes on olnud õpetaja või lasteaia kasvataja. “Ma pean ausalt tunnistama, et suuremat sorti koolifänn ma ei ole kunagi olnud. Selline tuim tuupimine nagu meil koolis oli, ei ole lihtsalt minu rida. Seega otsustasime põnnidega teha ühe krutskeid täis kooli, mis läbi lusti ja mängu on samas õpetlik,” räägib Pilt.

Alustastati värvimatemaatika tunniga, mis tegelikult läks sujuvalt üle vikerkaare anatoomiaks. Sealt edasi tuli heavy metal muusikatund kergete balletielementidega. “See tuli nii hästi välja, et kolme aasta pärast võite meie Heavy Metall balletti Estoniasse vaatama tulla,” naljatab isa.

Kui kõrid olid lahti lauldud, algas Lustitähtede elluäratamistund. Välja kirjutati erinevad tähed ja pandi nad oma elu elama. Ei saanud sellel koolipäeval kuidagi vahele jätta sihverplaadi tundi. Koolipäev lõppes Onu Leopoldi stiilis võimelemisekärbeste sumina tunniga. Merimee lemmiktundideks osutusid vahetunnid. “Kohe näha, et oma isa laps! Need olid ka minu lemmartunnid koolis,” ütleb Pilt.

Detektiivimäng

Eelneval päeval olid kodus käinud pätid, kes peitsid ära varanduse – terve karbitäie pereema lapsepõlve Kinder Suprise tegelasi. See karp on tütar Merrumile ülimalt oluline. Pätid olid igale poole vihjeid jätnud. Iga järgmine vihje juhatas järgmise juurde. Vihjed olid kirjutatud paberi peale ja diil oli selline, et Merrum pidi vähemalt kolm esimest sõna ise igal paberil kokku veerima. Nii sai ta harjutada tähti ja lugemist. Nuputamist oli omajagu, sest vihjed mingid titekad just ei olnud. Kuid emme ja Elanora abiga pusisiti ikka võiduka varanduseni välja.