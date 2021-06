Maria: olen murdumas hukkamõistude, magamatuse ja nutu vahel, aga mees keeldub lastega olemast

Vahel tahaksin lihtsalt diivanile pikali visata ja lüüa käega. Tehku need lapsed, mis tahavad. Mind pole olemas, saagu ise hakkama. Samal ajal tunnen end süüdi, et ma pole see ema, kes suudaks olla kogu aeg heas tujus, kelle elamine oleks säravpuhas ning riided plekitud. Tean, et ilmselt selliseid emasid polegi olemas, vähemalt mitte siis, kui sul on kodus väikesed lapsed. Ma vahel olen mõelnud, et mis mul häda – mul vaid üks väike kodus. Mõtle kui jube, kui neid oleks kaks või väikese vanusevahega ning seda nuttu oleks veel rohkem, magamatust veel rohkem. Ilmselt peaksin olema lihtsalt õnnelik, et mul on terved ja tublid lapsed ning end kokku võtma ja selle hala lõpetama. Aga tass on ikka erakordselt tühi.