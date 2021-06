Beebiema pahameel: kallis tsiklimees, kes sa kiirendad öösel linnas, ma soovin sulle kolmikuid!

Ma soovin, et sa saaksid endale tulevikus kolmikud, et kui sind ühel päeval õnnistatakse pärast kõike seda lastega, mõistad sa, kui vastik teistega mittearvestav kodanik oled sa olnud kõik eelnevad aastad ja kui raske on sinu pärast olnud sadadel emadel. Et sa siis teaksid keset ööd, mis tunne on suure vaevaga magama pandud beebiga kogu tralli uuesti alustada või veel hullem, neil kriitiliselt olulistel uinumishetkedel ehmuda oimetuks, sest sinusuguste arvates on ülilahe, lausa kosmiliselt isane tunne tühjemal linnaristmikul öösel kiirendada, oma mehisust ja tsikli võimsust näidata, sumps paukumas ülimast masinapiinamisest.