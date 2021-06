Hea vanem võtab lapse jaoks aega

Aeg on parim kingitus

Sageli kiputakse arvama, et hea lapsevanem ostab lapsele kalli jalgratta, nutitelefoni ja sülearvuti. Tegelikult on heaks lapsevanemaks olemine hoopis lihtsam. „Selleks, et olla hea lapsevanem, peab lapse jaoks aega võtma,“ ütleb ajuteadlane Jaan Aru. See võib küll esmapilgul väga lihtsalt ja loogiliselt kõlada, kuid Aru sõnul ei ole see tänapäeva maailmas sugugi kerge, sest suur osa täiskasvanutest teeb tööd ka vabal ajal ja kipub sageli nutitelefoni kiikama. „Hea lapsevanem on see, kes võtab vahel aega üksnes lapse jaoks, ning siis on tähtis ainult see, mida su 3- või 5-aastane parajasti teeb, mitte see, mis toimub kusagil mujal või kes saadab sõnumeid nutitelefoni.“

Parimad õpetajad

Aru on ise kahe väikese lapse isa. Ta on veendunud, et lapsega koos veedetud aeg on väga kasulik nii lapsele kui ka vanemale endale. „Ütlen sageli, et olen oma lastelt rohkem õppinud kui nemad minult,“ räägib ta. „Olen tavaliselt kärsitu inimene, kuid lastega koos olen õppinud palju kannatlikkust.“ Näiteks võib lapsega koos pusle kokkupanemine või paberi voltimine esmapilgul küll tüütu tegevusena tunduda, kuid just sellised tegevused võivad laste jaoks vahel kõige põnevamad ja arendavamad olla. „Mõtlen siis tavaliselt, et meil on koos päris tore ja see ongi kõige olulisem,“ sõnab teadlane.

Peale selle saavad vanemad lapselt õppida enesevalitsemist. „Ka head lapsed joonistavad vahel tooli peale, kaklevad, määrivad midagi või teevad muid pahandusi,“ tõdeb Aru. Lapsevanem saab neid olukordi võtta võimalusena saada paremaks inimeseks. Ta saab õppida, et selle asemel, et lapse peale karjuda, võiks kõigepealt rahuneda ja siis probleemiga tegeleda ning lapsele selgitada, miks ühel või teisel viisil käituda ei tohiks. Sellest on lapsevanemal kasu ka siis, kui kolleeg töö juures ülbelt käitub või elukaaslane mõne rumalusega hakkama saab.

Fantastilised õppijad