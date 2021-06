Isadel on uneta lühike süütenöör

Kahe väikese lapse isa Rauno tõdeb, et uni on tema elus üliolulisel kohal. „Ma pean tõesti palju magama. Muidugi saan ka vähese uneajaga hakkama, aga see mõjutab mu tuju. Kui olen vähe maganud, ei ole ma hea isa ja partner ega salli ka iseennast. Uneaeg on meie peres pandud paika vastavalt iga pereliikme unevajadusele. Noorim läheb magama pool seitse õhtul, kolmeaastane läheb kaheksa paiku ja magab hommikuni. Meie abikaasaga läheme kümne ja üheteistkümne vahel. Meie erinevus on aga selles, et abikaasa on hommikuinimene, mina vastandina ei ole. Kui uneaeg nihkesse läheb, nii laste kui ka meie puhul, jooksevad kohe vead sisse. Uni ei tulegi, töömõtted võtavad võimust ja pea on pulki täis.“

Rauno jaoks on ideaalne unetundide arv 10. Miinimum, millega saab hakkama, on 6–7 tundi. „Kui lapsed on vanavanemate juures, saame abikaasaga oma unetunnid täis. Olen avastanud, et 15–30 minutit kestvad uinakud on samuti tõhusad. Pärast seda olen tunduvalt motiveeritum ja üldjuhul paremas tujus.“

Raunol on ka hea näide elust enesest, mis juhtub siis, kui magamine on tugevalt häiritud. „Teise lapse sünni eel elasime üürikorteris, kuna oma kodu ei olnud veel valmis. Ma ei saanud üldse magada – abikaasa vähkres voodis, kui last ootas. Kui laps sündis, siis vähkres tema meie voodis. Kolisin paariks kuuks diivanile, sest tundsin, et ei saa lihtsalt funktsioneerida, kui ma ei saa unetunde täis. Olen koba, midagi ei liigu, uimerdan. Olen parem mina, kui olen välja puhanud. Uues kodus kolisime kaasaga tagasi ühte voodisse ja kõik jooksis paika.“

„Uneta on süütenöör olematu ja plahvatan kergelt." – Illimar (36), 7-, 5- ja 2-aastane tütar





Kolme lapse isa Illimar vajab und üllatavalt napilt ja on hoopis hommikuinimene. „Mul ei ole oluline une pikkus, vaid rütm. Kui ma ei ärka tavapärases vahemikus kell 6.30–7.00, vaid näiteks liiga vara, siis tean juba ette, et olen pahur. Vastupidi kehtib samuti – kui liiga kaua magan, siis olen väsinud.“ Illimar läheb magama kell 11 ja vajab 6,5–7,5 tundi und.