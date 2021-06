Miks on lapsevanema uni oluline?

Tema sõnul on sajad teadustööd veenvalt näidanud, et hea uni on hea tervise, enesetunde ja vaimse vormi alus.

Aru sõnul on just hea uni see, mis aitab võtta elust maksimumi. „Vaid hästi välja puhanuna suudame oma aju piisavalt ohjeldada ja suunata, et korda saata just neid asju, mida soovime saavutada,“ rõhutab teadlane. Nii lapsed kui ka täiskasvanud peavad päeval paljusid probleeme lahendama ja pidevalt uut õppima. See väsitab aju. Kui aju väsib, saab ta üha vähemaga hakkama. Õnneks on nii inimestel kui ka loomadel olemas üks väga kaval nipp. „Une ajal aju taastub ja nii olemegi võimelised taas keerulisi küsimusi lahendama,“ sõnab teadlane.

Unetus teeb pahuraks

Unepuudus mõjutab eriti neid ajupiirkondi, mis on seotud käitumise kontrolliga. „Kui laps joonistab seinale, teeb riided poriseks või jookseb pea seljas üle sõidutee, aga vanem suudab rahulikuks jääda, siis on töös just need ajupiirkonnad,“ selgitab teadlane. „Kõige olulisem ajupiirkond, mis sel juhul käitumist kontrollib, on lauba taga asuv otsmikusagar. See ajukeskus väsib aga kõige kiiremini ja siis pääsevad löögile aju teised osad, mis panevad meid emotsionaalsemalt käituma.“

Seetõttu ei pruugi väsinud lapsevanem samas olukorras sugugi sama rahulikult reageerida. „Oletame, et laps tuleb õuest tuppa ja tal on pükstes suur auk – ju ta käis kuskil ronimas,“ toob Aru näite. „Muidugi on see halb, aga ehk on laps ise ka selle pärast natuke kurb, mistõttu polegi kõige targem teda kohe noomima hakata. Puhanud vanem suudab selle esimese, autopiloodi pakutud käitumismustri alla suruda ja rahulikult uurida, kus laps käis ja kas ehk õnnestub püksid veel korda teha.“ Väsinud vanem hakkab aga samas olukorras sageli lapse peale karjuma. Vähe maganud inimene ärritub kergemini ja teeb rumalamaid otsuseid.