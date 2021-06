Lapsevanem, ära küta rutiini! Praktilised nõuanded, kuidas oma tassi täita

Minu tassi aitavad täita lihtsad asjad. Alustan päeva hommikuse energiatunniga. Ärkan poolteist tundi enne teisi, hiljemalt kell seitse. Minu hommikurituaal koosneb kahest minutist külmast dušist, poolest tunnist joogast, otsa hingamisest ja meditatsioonist. See on kindel aeg, mis aitab mul iga päev kiirlaadida. Kui lapsed lähevad lasteaeda, siis teeme kaaslasega tunnise jalutuskäigu. Selle käigus häälestame päeva ja arutame erinevaid teemasid. Hommikul oled värske, see täidab tassi.

Tervise Arengu Instituudi mõne aasta tagune uuring 2–12-aastaste laste vanemate seas näitab, et lapsevanemaks olemine on küll rahuldust pakkuv, kuid peaaegu pooltele vanematele on see lapse praeguses vanuses raske. Üle kolmandiku vanematest tunneb aeg-ajalt, et nad ei saa midagi tehtud, ning igas viiendas vanemas tekitab lapsevanemaks olemine pinget ja ärevust.

Perega on samuti oluline argipäevarutiinist eemale minna. Me ei küta rutiini, vaid hoiame elu põnevana. Meie pere näiteks vahetab keskkonda ja käib maakodus. Uus olukord, muutus, näed ja koged teistsugust. Tool on erineva koha peal ja toit teisel pannil. Lapsed käivad meiega kaasas ja harjuvad uute olukordadega, nii hakkame kõik koos igatsema kodu ja koduseid tuttavaid olukordi.

Minu tassi täidavad näiteks ekstreemspordialad. Aktiivne liikumine, sportimine ja täiesti omapead minemine, nii et ei ole kogu aeg issi ja abikaasa. Oma elu on ülioluline, samuti tunne, et oled iseseisev. Pärast teistes kohtades ja seltskondades käimist tekib igatsus, aga kui seda igatsust üldse ei teki, muutun närviliseks ja lausa otsin võimalust pahaseks saada. Kui ei ole muud peale pereelu, siis võivad tulla lollid mõtted. Selleks et saaksime ka muud elu elada, vahetame abikaasaga kohustusi. Ühel õhtul paneb üks lapsed magama ja teisel õhtul teine.

Suur laadimine tähendab minu jaoks üksi metsa matkale minemist. Vaatan lõket ja olen iseendaga. Kui ei võta aega ega sea ennast prioriteediks, siis kõik teised kannatavad. Ma võin mõelda, et olen kõva lapsevanem, aga kui ma iseendaga hakkama ei saa, siis mida ma veel teistega teen?

Lähen parem jalutama ja lasen pea tühjaks, mitte ei mõtle olukorra peale, mis mind endast välja ajas. Kuulan linnuhääli, imetlen loodust, viin ennast meditatiivsesse kohta. Minu kaaslane tahab laadimiseks vastupidi suhelda sõbrannadega. Võimaldame neid hetki teineteisele ja samas pühendame aega üksteisele.

Soovitan soojalt ka nutivabu päevi kogu perele – see teeb imesid. Meie teeme seda iga pühapäev. Vahe on kohe tunda. Terve pere akud saavad laetud.“





Tühi kõht ja unepuudus mõjuvad hävitavalt

Kurnatud, pinges ja ärev lapsevanem ei jaksa lapse eest hoolitseda sel määral, mis aitaks kaasa lapse arengule. Kui vanema tass on tühi, siis on ka süütenöör lühem ja võib juhtuda, et iga väiksemgi lapse jonn või partneri käitumine viib plahvatuseni. Kui vanema tass on täis, siis suudab ta probleeme tõhusamalt lahendada ning jaksab lapsele jagada piisavalt armastust ja tuge. Lapsele turvalise arengukeskkonna pakkumiseks on ema-isa kohus hoolitseda ka iseenda vaimse ja füüsilise tervise eest ning hoida paarisuhet.

Henry (40), 7- ja 5-aastase poja ning 5-aastase tütre isa, ütleb, et ka tema tass on tühi peamiselt üleväsimusest. „Kodukontoris on peamine tööaeg siis, kui tüübid und näevad, mis tähendab, et minu uni saabub märksa hiljem. Kui ma aga öist vaikust liialt pikalt nautima jään, olen järgmisel päeval palju lühema süütenööriga. Kui sinna lisandub tühi kõht, on ülereageerimine garanteeritud. Need kaks on peamised viisid, kuidas ma enda tassi sellisena hoian, et suudan konfliktiolukordades rahulikuks jääda.“





Kallis lugeja, mis täidab sinu tassi?