Muinasjutust sai sinikaline õuduslugu: ta oli valmis mind kogu maailma eest kaitsma, aga enda eest ta mind kaitsta ei osanud...

Kõik algas 2013. aastal, kui Kristiina oli jäänud üksi oma kahe vanema lapse, toona 5- ja 13aastasega. Kuna üksi oli elu kurb, lõi fotograafina leiba teeninud Kristiina tutvumis­portaali konto. Üsna pea kohtus ta seal Toomasega (45), kes ratsutas tema ellu kui prints valgel hobusel.

Kristiinat võlus Toomase tahtejõuline nägu, väline edukus, lahkus ja lõputud komplimendid, ent muinasjutuline algus võttis peagi aina enam ohu märke näitavad mõõtmed, mehe kriminaalsus ja topeltsuhe vaid väike osa sellest...

Kristiina meenutab üht järjekordset neile “tavaliseks” saanud seika. “Olid jõulud, mul oli rasedana angiin. Palavik 40 kraadi, käisin kiirabis ja lebasin liikumisvõimetuna voodis. Toomas oli aga veendunud, et teesklen haigust, ja viskas mind äkki taldrikuga. Taldrik tabas seina minu kohal, killud lendasid mulle krae vahele. Mul oli nii halb olla, et ei suutnud voodist tõusta. Tütred tulid siis ja koristasid kilde...”

Märke, et sellest suhtest peaks lahkuma oli olnud selleks ajaks palju, ent alati leidus põhjus seda mitte teha. Õnneks sattus Kristiina ühes Facebooki grupis vägivaldse suhte teema all lugema üht raaamatut. “See andis mulle lõpuks võtme, mis mind sellest elust päästis,” ütleb Kristiina. “Kõik need laused, mis ta mulle algul ütles, olid nagu sellest raamatust pärit. Ta oli õpikunäide vägi­vallatsejast," ütleb Riina ja räägib teistele hoiatuseks väga detailselt, kuidas nende muinasjutust hoopis õudusjutt sai...